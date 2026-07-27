Радий Хабиров: «Обеспечить динамичное развитие промышленности – одна из ключевых задач нашей управленческой команды»

«Обеспечить динамичное развитие промышленности Башкортостана – одна из ключевых задач нашей управленческой команды в условиях специальной военной операции.

От этого зависит и бесперебойное снабжение необходимым оборудованием ребят на передовой, и дальнейшее укрепление технологического суверенитета страны, и сохранение экономической стабильности в республике. Когда наши бойцы вернутся с победой, дома их должны ждать современные производства и новые рабочие места.

Наш главный помощник в этой работе – республиканский Фонд развития промышленности. С 2017 года ФРП профинансировал 241 проект в машиностроении, химии, лесопереработке, легпроме и других отраслях на общую сумму 24,3 млрд рублей.

Эти вложения позволили дополнительно привлечь 27,5 млрд рублей частных инвестиций. Благодаря этому в республике появились более четырех тысяч рабочих мест, а будущие налоговые поступления от реализации инициатив превысят 32 млрд рублей», – сообщил глава региона.