Стало известно, когда в Уфе жара пойдет на спад

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе жара пойдет на спад, осадков будет немного, но почти каждый день.

Понедельник, 27 июля: до +36°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – +22°, временами небольшой дождь.

Вторник, 28 июля: до +31°, облачно, без осадков,, в ночь на среду – +18°, дождь.

Среда, 29 июля: до +31°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на четверг – +17°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 30 июля: до +29°, облачно с прояснениями, временами дождь, в ночь на пятницу – +15°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 31 июля: до +26°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – +15°, небольшой дождь.