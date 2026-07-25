В Башкортостане продолжается снижение цен на яйца, огурцы и помидоры

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали гречка (3,21%), сахар (3,02%), курица (2,74%), свекла (1,35%) и яблоки (0,64%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (6,93%), помидоры (2,44%), яйца (2,05%), картофель (1,63%), вермишель (1,12%) и маргарин (1,1%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.