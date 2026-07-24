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В Башкортостане пройдут массовые проверки водителей

Госавтоинспекция Башкортостана предупредила о проведении профилактических мероприятий на дорогах.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Согласно сообщению ГАИ, масштабные профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности на дорогах пройдут сегодня, 24 июля, и в субботу.

В зоне особого внимания автоинспекторов окажутся водители, управляющие транспортом в состоянии опьянения, лишенные водительских прав, а также автовладельцы, чьи машины не зарегистрированы в установленном порядке.

Кроме того, усиленный контроль будет вестись за детьми-водителями, водителями мототехники и за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 35 ДТП.

Задержаны восемь водителей в нетрезвом состоянии, еще четверо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовали 33 пешехода-нарушителя.

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