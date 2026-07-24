В Башкортостане клещи стали реже переносить энцефалит и чаще боррелиоз

С начала эпидемического сезона в этом году в больницы республики по поводу присасывания клещей обратились 6209 человек, 33,2% из них – дети (2025 – 9132 и 35,1% соответственно).

Исследовано 6276 клещей, снятых с людей, инфицированность вирусом клещевого энцефалита составляет 0,5% (2025 – 1%); зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза – 25% (2025 – 20,5%).

Роспотребнадзор напоминает: если вы обнаружили на себе клеща, необходимо доставить его на исследование в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Боррелиоз, или болезнь Лайма – это наиболее распространенное заболевание, передаваемое клещами. В отличие от энцефалита, летальные случаи крайне редки, однако он может быть очень опасен, если не начать лечение вовремя. Первые симптомы могут проявиться через одну-две недели после укуса – на коже появляется специфическое покраснение (эритема), появляются жар, головные боли, усталость. Боррелиоз лечится антибиотиками, против него нет прививок.