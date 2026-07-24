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Температура воздуха в Уфе поднимется до +35° днем

Настоящая летняя жара в этом году пришла только во второй половине июля. Как обещают синоптики, скоро начнутся самые жаркие дни с начала года.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в субботу, 25 июля, днем будет пасмурно, но дождей не обещают. Воздух днем прогреется до +33°.

В воскресенье выглянет солнце и будет до +35°. Такая жара продержится по крайней мере до среды, 29 июля.

Значительных осадков в ближайшие дни в Уфе не будет. Как сообщает Башгидромет, такая погода продержится по всему Башкортостану – до +37°, на пять-шесть градусов выше нормы. В дальнейшем до конца июля интенсивность жары несколько спадет до +28°, +33°, пройдут кратковременные грозовые дожди.

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