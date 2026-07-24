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В Уфе ввели запрет на купание в реках

Администрация Уфы сегодня, 24 июля, обратилась к жителям в связи с введением временного запрета.

Фото: Администрация Уфы

Введен запрет на купание в реках Белой и Уфе в связи с резким подъемом уровня воды после недавних ливней.

«Это не просто формальность, а мера вашей безопасности. Вода прибывает стремительно, и привычные места отдыха становятся смертельно опасными», – подчеркнули в мэрии.

Из-за подъема уровня вода в реках становится очень мутной, вы не видите, что у вас под ногами, течение усиливается и несет коряги, арматуру и мусор.

Родителей призывают ни в коем случае не пускать детей в воду одних. Даже если ребенок хорошо плавает, сильное течение и холодная вода могут сыграть злую шутку.

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