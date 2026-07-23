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В Башкортостане в 2026 году отремонтируют еще 14 дорог к СНТ

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о планах по ремонту подъездных дорог к садовым товариществам на 2026 год.

По словам главы региона, до конца 2026 года планируют привести в порядок еще 14 дорог общей протяженностью 17,5 км в Уфе, Нефтекамске, Иглинском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Стерлитамакском, Уфимском и Чишминском районах.

Эти дороги охватывают 55 СНТ, где расположены 9 200 земельных участков.

«Это лишь часть той большой работы, которую мы уже несколько лет ведем, чтобы нашим садоводам было комфортно. Для нашей республики это одно из приоритетных направлений. У нас более 1,5 тысячи садовых товариществ, мы на шестом месте в России по их количеству», – сообщил Радий Хабиров.

За последние четыре года в республике отремонтировали 109 км подъездных дорог, которые ведут к 297 садовым товариществам.

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