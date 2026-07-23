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В Уфе ограничат движение транспорта по нескольким улицам

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С 06:00 25 июля до 23:59 26 июля перекроют крайнюю правую полосу проезжей части по нечетной стороне улицы Маршала Жукова (вдоль парка «Кашкадан») и проезд-дублер улицы Маршала Жукова (вдоль парка «Кашкадан» и ТЦ «Простор»).

Ограничение связано с проведением V Международного форума здоровья и туризма «На Рахате».

Также сегодня, 23 июля, с 23:00 и до 6:00 24 июля закроют участок улицы Воровского на пересечении с улицей Октябрьской Революции.

В это время там будут устанавливать наружнее освещение и светофоры.

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