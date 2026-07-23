Прокуратура отменила проект застройки территории в Ленинском районе Уфы

По инициативе компании в феврале текущего года утверждены проекты планировки и межевания территории площадью 81 га, ограниченной улицами Рижская, планируемой улицей, рекой Белой, улицей Деревенская переправа в Ленинском районе.

По документу планировалось строительство жилых комплексов, трех детсадов, двух школ и других объектов.

Проверка прокуратуры, однако, показала, что проектируемые площади земельных участков под школы и детсады значительно меньше минимальных размеров, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования Уфы.

Кроме того, в проекте строительства не учтены железнодорожные пути на землях, отведенных под перспективную застройку.

По требованию прокуратуры документация по планировке территории отменена.