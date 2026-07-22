Новые кадровые назначения в мэрии Уфы

51-летний Рамиль Тукаев занял должность начальника управления кадрового обеспечения и муниципальной службы.

Тукаев родился в селе Стерлибашево, окончил Стерлитамакский государственный педагогический институт по специальности «Филология» и Башкирскую академию государственной службы и управления по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Работал в Министерстве внешнеэкономических связей и торговли РБ, Аппарате Правительства РБ и других государственных структурах, последние 13 лет был директором по персоналу и общим вопросам ООО «Башкирская медь».