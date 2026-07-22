Новые кадровые назначения в мэрии Уфы

Сегодня, 22 июля, на оперативном совещании «Уфимская среда» исполняющий обязанности главы администрации города Рустам Шарипов представил новых руководителей структурных подразделений муниципалитета.
51-летний Рамиль Тукаев занял должность начальника управления кадрового обеспечения и муниципальной службы.
Тукаев родился в селе Стерлибашево, окончил Стерлитамакский государственный педагогический институт по специальности «Филология» и Башкирскую академию государственной службы и управления по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Работал в Министерстве внешнеэкономических связей и торговли РБ, Аппарате Правительства РБ и других государственных структурах, последние 13 лет был директором по персоналу и общим вопросам ООО «Башкирская медь».
Владимир Анисимов стал начальником правового управления.
Анисимову 44 года, он родился в Уфе, окончил БашГУ по специальности «Юриспруденция», кандидат наук. Работал в БашГУ ассистентом кафедры гражданского права, старшим преподавателем, исполняющим обязанности заведующего кафедры международного права и международных отношений, был доцентом кафедры гражданского права.
На муниципальной службе занимал должности заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений, а в последнее время – заместителя начальника правового управления администрации Уфы.
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