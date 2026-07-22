В Уфе запустят рейды по использованию электросамокатов

С начала года в Уфе произошло 12 ДТП с участием СИМ. Также в этот период было зарегистрировано 39 аварий с участием детей и подростков, в которых пострадали 42 несовершеннолетних, обошлось без погибших.

Представитель ГИБДД Алексей Комышев отметил, что практически ежедневно выявляются факты управления автомобилями, мотоциклами и питбайками несовершеннолетними, сейчас по городу проводятся профилактические мероприятия.

В ближайшее время в Уфе состоятся рейды по использованию электросамокатов.

Чаще всего аварии случаются, когда проезжую часть дети на СИМ пересекают не спешиваясь или резко выезжают на дорогу в неустановленном месте.

Ранее в июле на улице Шота Руставели погиб 17-летний школьник, подрабатывавший доставщиком: он на электровелосипеде столкнулся с автомобилем. Это ДТП пойдет в статистику второго полугодия.