Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе запустят рейды по использованию электросамокатов

Сегодня, 22 июля, в ходе оперативного совещания «Уфимская среда» обсудили ситуацию по ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории города.

С начала года в Уфе произошло 12 ДТП с участием СИМ. Также в этот период было зарегистрировано 39 аварий с участием детей и подростков, в которых пострадали 42 несовершеннолетних, обошлось без погибших.

Представитель ГИБДД Алексей Комышев отметил, что практически ежедневно выявляются факты управления автомобилями, мотоциклами и питбайками несовершеннолетними, сейчас по городу проводятся профилактические мероприятия.

В ближайшее время в Уфе состоятся рейды по использованию электросамокатов.

Чаще всего аварии случаются, когда проезжую часть дети на СИМ пересекают не спешиваясь или резко выезжают на дорогу в неустановленном месте.

Ранее в июле на улице Шота Руставели погиб 17-летний школьник, подрабатывавший доставщиком: он на электровелосипеде столкнулся с автомобилем. Это ДТП пойдет в статистику второго полугодия.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: