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«БашРТС»: ни один жилой дом в Башкортостане еще не готов к зиме

Специалисты поставщика ресурсов ООО «БашРТС» оценили подготовку жилых домов республики к отопительному сезону.

Согласно отчету компании, по состоянию на 22 июля 2026 года акты оценки готовности многоквартирного дома не подписаны ни по одному объекту в зоне присутствия ООО «БашРТС».

Некоторые жилищные организации, в частности, стерлитамакская управляющая компания «БЖИ+», под управлением которой находится 153 многоквартирных дома, не произвели ни одного обязательного гидравлического испытания – а это один из ключевых и критически значимых показателей готовности.

С начала межотопительного сезона в адрес управляющих организаций выдано более 13 тыс. актов по устранению замечаний, выявленных в ходе осмотров тепловых узлов и внутридомовых коммуникаций.

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