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Бензин в Башкортостане: почему дефицита топлива нет, а очереди есть?

Замминистра промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Эдуард Мустафин ответил на вопросы о том, куда пропадает бензин с заправок и почему формируются очереди, если дефицита топлива в регионе нет.

«Во-первых, мы сейчас говорим о том, что количество заправок сократилось. Если раньше одного привоза топлива на заправку хватало, условно, на два-три дня, на неделю, то сейчас этот объем выбирают достаточно быстро.

Второе – больше автомобилистов приезжает на заправки. И самое интересное, что, по статистике одной из наших крупных нефтяных компаний, количество транзакций на бензозаправках до 10 литров существенно увеличилось.

То есть люди, понимая, что ситуация может для них развиваться по-разному, пытаются добить бак до полного. Заправка одного автомобиля в среднем занимает порядка шести минут – вот и видим ситуацию, которая у нас складывается», – сказал Мустафин.

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