В Башкортостане «Ласточек» заменяют на «Финисты»

Сегодня, 22 июля, в правительстве сообщили о том, что в Башкортостан прибыл очередной электропоезд серии ЭС-104 «Финист» в пятивагонном исполнении.

Состав заменит ранее использовавшийся электропоезд «Ласточка» и будет работать на востребованных направлениях пригородного сообщения по маршрутам: «Южный экспресс» сообщением Уфа – Кумертау – Оренбург, Уфа – Приютово – Абдулино, Уфа – Аша, а также на участке Дема – Иглино в границах Уфимской городской агломерации.

Сегодня в республике насчитывается 18 современных составов: три электропоезда ЭС2Г «Ласточка», два электропоезда ЭС-105 «Финист», шесть электропоездов ЭС-104 «Финист», четыре рельсовых автобуса РА-3 «Орлан» и три электропоезда серии ЭП2Д.

«Финист» рассчитан на 409 пассажиров и имеет несколько преимуществ перед «Ласточкой»: USB-порты расположены у каждого сиденья, больше санузлов, более удобные сиденья.

Поезд оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. Кроме того, «Финист» полностью адаптирован для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями – имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъемники для них.