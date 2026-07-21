В Башкортостане изменились правила назначения единого пособия

Поправками уточняется перечень уважительных причин отсутствия трудового дохода. С сегодняшнего дня, 21 июля, уход за нетрудоспособным гражданином будет учитываться при оценке нуждаемости семьи исключительно при условии родства.

Это значит, что уход за инвалидом I группы, человеком старше 80 лет или престарелым при оформлении единого пособия считается уважительной причиной отсутствия заработка только если за ним ухаживает близкий родственник.

Ранее законодательство не содержало жесткого требования о степени родства с тем, за кем осуществляется уход. К таким лицам относятся дети, родители, бабушки и дедушки, родные братья и сестры, внуки и супруги.

Дальние родственники, соседи или посторонние люди, за которыми осуществляется присмотр, более не будут давать права на применение правила «нулевого дохода» при оформлении единого пособия.

Также теперь семья должна будет подтвердить степень родства документально: подать можно, например, свидетельство о рождении или браке.