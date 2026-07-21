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Минпром Башкортостана: «Топливо на заправках в Уфе есть»

Замминистра промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Эдуард Мустафин принял участие в брифинге по ситуации с топливным обеспечением.

«Ситуация сложная, но контролируемая. Вопрос этот мы держали на контроле все выходные и, конечно, продолжаем это делать.

В ряде районов действительно сложилась достаточно сложная ситуация с топливом, но подвоз был оперативно организован.

Что касается Уфы, здесь также наблюдался ажиотажный спрос – он был связан с выходными днями, с желанием людей посетить родственников, природу.

В Уфе мы мониторим 31 крупную заправку. По состоянию на 18:00 19 июля в очередях стояла 1351 машина в очереди в совокупности. На 12:00 сегодняшнего дня – очередь из 972 автомобилей. Топливо на заправках есть», – сказал Мустафин.

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