Минпром Башкортостана: «Топливо на заправках в Уфе есть»

«Ситуация сложная, но контролируемая. Вопрос этот мы держали на контроле все выходные и, конечно, продолжаем это делать.

В ряде районов действительно сложилась достаточно сложная ситуация с топливом, но подвоз был оперативно организован.

Что касается Уфы, здесь также наблюдался ажиотажный спрос – он был связан с выходными днями, с желанием людей посетить родственников, природу.

В Уфе мы мониторим 31 крупную заправку. По состоянию на 18:00 19 июля в очередях стояла 1351 машина в очереди в совокупности. На 12:00 сегодняшнего дня – очередь из 972 автомобилей. Топливо на заправках есть», – сказал Мустафин.