Благоустройство территории Верхоторского завода обошлось в 350 млн рублей

Об этом рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью газете «Комсомольская правда».

«Нам было очень важно федеральное финансирование, и мы получили около 70 миллионов рублей. Порядка шести миллионов рублей – это внебюджетные средства, еще около 100 миллионов рублей закладывали из республиканского бюджета.

Когда мы начали здесь некоторые виды работ, то захотелось расширить территорию, провести благоустройство. В итоге добавили еще – в общей сложности 270 миллионов. Таким образом, вся эта история обошлась в сумму около 350 миллионов рублей.

Объем работы здесь был очень большой. Мы построили дорогу и кафе, провели реконструкцию ряда объектов и заложили основу для будущих решений подобного рода. У нас есть и Преображенский, и Узянский, и Авзянский, и Кагинский заводы, которые находятся в разном состоянии», – сказал глава региона.

Также Радий Хабиров добавил, что следующим таким объектом станет Тирлянский завод в поселке Тирлянский, расположенном в 30 километрах к северу от Белорецка.