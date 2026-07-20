В Башкортостане продолжается снижение цен на яйца и некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: свекла (3,24%), сахар (2,81%), курица (1,54%), сливочное масло (1,3%) и лук (1,03%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (12,88%), капуста (2,81%), помидоры (2,7%), яйца (2,35%) и соль (2,09%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.