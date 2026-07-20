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В Уфу придет жара до +33°

Первая половина июля была очень непредсказуемой: жара и духота сменялись резким похолоданием и небывалыми ливнями, но с третьей недели в Уфе обещает закрепиться настоящее лето.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой неделе будет солнечно, осадков – мало, температура будет повышаться с каждым днем.

Вторник, 21 июля: до +28°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – +17°, без осадков.

Среда, 22 июля: до +29°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – +17°, без осадков.

Четверг, 23 июля: до +30°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – +17°, без осадков.

Пятница, 24 июля: до +30°, переменная облачность, без осадков, в ночь на субботу – +18°, без осадков..

Суббота, 25 июля: до +31°, малооблачно, без осадков, в ночь на воскресенбе – +18°, без осадков.

Воскресенье, 26 июля: до +33°, малооблачно, без осадков.

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