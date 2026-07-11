Жара спадет: погода в Уфе 13-17 июля

Почти половина июля уже позади, и пока что он ведет себя на редкость капризно: жара и духота сменяются небывалыми ливнями, а в разгар рабочего дня может выпасть град. Рассказываем, чего ждать от погоды в ближайшую рабочую неделю.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе будет солнечно, но осадки обещают на каждый день. Уже со вторника жара пойдет на спад.
Понедельник, 13 июля: до +27°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на вторник – +17°, небольшой кратковременный дождь.
Вторник, 14 июля: до +24°, облачно, дождь, в ночь на среду – +15°, небольшой кратковременный дождь.
Среда, 15 июля: до +24°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – +14°, небольшой кратковременный дождь.
Четверг, 16 июля: до +23°, облачно с прояснениями, дождь, в ночь на пятницу – +13°, временами небольшой дождь.
Пятница, 17 июля: до +17°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь.
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