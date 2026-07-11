Жара спадет: погода в Уфе 13-17 июля

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе будет солнечно, но осадки обещают на каждый день. Уже со вторника жара пойдет на спад.

Понедельник, 13 июля: до +27°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на вторник – +17°, небольшой кратковременный дождь.

Вторник, 14 июля: до +24°, облачно, дождь, в ночь на среду – +15°, небольшой кратковременный дождь.

Среда, 15 июля: до +24°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – +14°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 16 июля: до +23°, облачно с прояснениями, дождь, в ночь на пятницу – +13°, временами небольшой дождь.

Пятница, 17 июля: до +17°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь.