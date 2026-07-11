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Башстат назвал топ-5 наиболее подешевевших за неделю продуктов в Башкортостане

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с 29 июня по шестое июля 2026 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: картофель (7,73%), капуста (7,47%), свекла (4,67%), морковь (1,85%) и лук (0,97%).

Также поднялись цены на курицу (3,68%), масло сливочное (1,76%) и детские овощные консервы (1,33%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (6,63%), помидоры (3,71%), яйца (2,49%) и сосиски (1,03%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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