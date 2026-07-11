В Башкортостане с начала года возникло 15 лесных пожаров

Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям отчитался о статистике лесных пожаров на 11 июля 2026 года.
Согласно отчету, с начала этого года в Башкортостане возникло 15 очагов лесных пожаров на общей площади более 87 гектаров и 202 загорания сухой растительности на общей площади более 329 гектаров.
За последние сутки очагов не зарегистрировано.
На территории Башкортостана с 30 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и так далее в лесах, в парках, на берегах рек и озер. В Уфе и других городах, а также на территориях лесов и побережьях работают патрули.
За нарушения предусмотрены штрафы:
- для граждан – до 20 000 руб.;
- для должностных лиц – до 60 000 руб.;
- для юридических лиц – до 80 000 руб.;
- для ИП – 300 000 руб.
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