В Башкортостане с начала года возникло 15 лесных пожаров

Согласно отчету, с начала этого года в Башкортостане возникло 15 очагов лесных пожаров на общей площади более 87 гектаров и 202 загорания сухой растительности на общей площади более 329 гектаров.

За последние сутки очагов не зарегистрировано.

На территории Башкортостана с 30 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и так далее в лесах, в парках, на берегах рек и озер. В Уфе и других городах, а также на территориях лесов и побережьях работают патрули.

За нарушения предусмотрены штрафы: