Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане с начала года возникло 15 лесных пожаров

Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям отчитался о статистике лесных пожаров на 11 июля 2026 года.

Согласно отчету, с начала этого года в Башкортостане возникло 15 очагов лесных пожаров на общей площади более 87 гектаров и 202 загорания сухой растительности на общей площади более 329 гектаров.

За последние сутки очагов не зарегистрировано.

На территории Башкортостана с 30 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и так далее в лесах, в парках, на берегах рек и озер. В Уфе и других городах, а также на территориях лесов и побережьях работают патрули.

За нарушения предусмотрены штрафы:

  • для граждан – до 20 000 руб.;
  • для должностных лиц – до 60 000 руб.;
  • для юридических лиц – до 80 000 руб.;
  • для ИП – 300 000 руб.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: