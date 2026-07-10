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В Башкортостане построят еще один завод за 110 млн рублей

Минэкономразвития России включило компанию «Чистый поролон» в реестр резидентов ТОР «Белорецк», расположенной в Башкортостане.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Компания «Чистый поролон» планирует запустить под Белорецком проект по производству эластичного пенополиуретана. Этот материал применяется при производстве мягкой мебели, упаковочных материалов, для тепло- и звукоизоляции и в быту (звукоизоляция, губки и так далее).

Инвестор планирует построить современное производство под собственной торговой маркой. Проектная мощность – до 1,5 тыс. тонн пенополиуретана в месяц. Запуск предприятия запланирован на конец 2026 года.

Объем вложений в проект оценивается в 110 млн рублей, будет создано 15 новых рабочих мест.

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