В Башкортостане построят еще один завод за 110 млн рублей

Компания «Чистый поролон» планирует запустить под Белорецком проект по производству эластичного пенополиуретана. Этот материал применяется при производстве мягкой мебели, упаковочных материалов, для тепло- и звукоизоляции и в быту (звукоизоляция, губки и так далее).

Инвестор планирует построить современное производство под собственной торговой маркой. Проектная мощность – до 1,5 тыс. тонн пенополиуретана в месяц. Запуск предприятия запланирован на конец 2026 года.

Объем вложений в проект оценивается в 110 млн рублей, будет создано 15 новых рабочих мест.