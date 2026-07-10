Андрей Назаров: «На "Иннопроме-2026" Башкортостан подтвердил сильные позиции»

«Для Башкортостана это были четыре очень насыщенных дня.

Представили совместный стенд республики и "Росхима", впервые сделали экспозицию нашего станкостроительного промышленного кластера. Это важный акцент – стране нужны свои станки, свои компоненты и технологии. Наши предприятия показали электродвигатели, робототехнику, сварочное оборудование, разработки для станкостроения и химической промышленности.

Провели рабочие встречи с УГМК, «Полиметаллом», Фондом развития промышленности России. Обсудили проекты, которые имеют прямое значение для экономики республики. В том числе договорились о расширении у нас производства высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования.

Главный итог. Башкортостан подтвердил сильные позиции. Мы первые в ПФО по эффективности промышленной политики, вошли в топ-5 регионов России, стали лучшими наставниками для Республики Алтай. В рейтинге дронификации – третьи в стране.

Так что промышленность Башкортостана уверенно держит планку. Все договоренности выводим в практическую плоскость», – сообщил глава кабмина.