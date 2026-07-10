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«Ростелеком» с начала года провел интернет в 212 населенных пункта Башкортостана

Операторы связи продолжают строительство волоконно-оптических сетей в селах и деревнях Башкортостана. Значительный рывок в этом направлении был сделан в 2026 году.

По итогам первого полугодия высокоскоростной интернет появился в 212 населенных пунктах республики. Специалисты компании «Ростелеком» проложили 846 км волоконно-оптических линий. Доступ к сети получили 38 132 домохозяйства.

География подключений охватывает и крупные села, где доступ к сети получили сотни семей, и маленькие деревни, в которых не более 15 домов.

До конца 2026 года провайдер планирует провести высокоскоростной интернет еще в 100 сел и деревень

Обеспечение соединения к сети осуществляется по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) – оптоволокно заводится в каждый дом, и абоненты получают стабильный сигнал и скорость интернета до 300 Мбит/с.

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