«Ростелеком» с начала года провел интернет в 212 населенных пункта Башкортостана

По итогам первого полугодия высокоскоростной интернет появился в 212 населенных пунктах республики. Специалисты компании «Ростелеком» проложили 846 км волоконно-оптических линий. Доступ к сети получили 38 132 домохозяйства.

География подключений охватывает и крупные села, где доступ к сети получили сотни семей, и маленькие деревни, в которых не более 15 домов.

До конца 2026 года провайдер планирует провести высокоскоростной интернет еще в 100 сел и деревень

Обеспечение соединения к сети осуществляется по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) – оптоволокно заводится в каждый дом, и абоненты получают стабильный сигнал и скорость интернета до 300 Мбит/с.