В Уфе перекроют еще несколько улиц

С сегодняшнего дня, 10 июля, до 30 сентября частично перекрыли проезжую часть улицы Шафиева от дома №133/1 по Комсомольской до дома №44а по Шафиева.

Также до 31 октября перекроют две полосы улицы Кирова на участке от здания №15 до Ленина и две полосы с нечетной стороны от Ленина до Мустая Карима, включая одну полосу по Ленина на перекрестке Ленина – Кирова.

На Карла Маркса закроют одну полосу вдоль здания №30/1 и две полосы около дома №51.

С 14 по 24 июля частично закроют нечетную сторону Кольской около дома №93 по проспекту Октября.

С 20 по 26 июля будет полностью закрыта проезжая часть улицы Мишкинской от дома №1а до Промышленной.

Эти ограничения связаны с ремонтом инженерных сетей.

Кроме того, для ремонта дорожного покрытия:

– будут перекрывать половину проезжей части улицы Заки Валиди на участке от Воровского до Карла Маркса с 10 по 14 июля с 22:00 до 7:00;

– с 8:00 11 июля до 20:00 12 июля будут перекрывать перекресток улиц Комарова и Мира.