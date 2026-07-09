Бензин в Башкортостане: цены растут

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с 30 июня по шестое июля 2026 года.
По состоянию на шестое июля 2026 года цены в Башкортостане составляли:
– бензин в среднем – 65,67 рубля за литр (+0,06 рубля за неделю);
– АИ-92 – 62,99 рубля за литр (+0,07 рубля);
– АИ-95 – 67,93 рубля за литр (+0,07 рубля);
– АИ-98 и выше – 93,89 рубля за литр (+0,12 рубля);
– дизельное топливо – 77,52 рубля за литр (+0,09 рубля).
Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (72,04 рубля за литр) и по России (74,01 рубля за литр).
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