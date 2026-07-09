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В Уфе отремонтируют 14 участков дорог

На оперативном совещании «Уфимская среда» в мэрии Уфы обсудили планы по ремонту городских дорог на этот год.

Фото: администрация Уфы

Как сообщил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе, в этом сезоне в Уфе уже ремонтируют и восстанавливают дорожное покрытие на 14 участках дорог общей протяженностью порядка 17 км.

Работы будут выполнены на улицах:

Маршала Жукова, Менделеева (от Генерала Горбатова до Сагита Агиша), Пархоменко (от Кирова до Достоевского), Заки Валиди (от Воровского до Карла Маркса), Димитрова (от Свободы до Кулибина) и Ракитовой (от дома №1 до дороги к озеру Черному).

Обновление асфальта также продолжится на Демском шоссе (от съезда из мкр. Яркий до моста через реку Дему), на дороге Уфа – Аэропорт (по направлению из города), на перекрестке улиц Трамвайной и Седова, а также на отдельном участке улицы Трамвайной.

Кроме того, отремонтируют въезд от стелы в город с трассы М-7, тротуар возле здания №67 по улице Ленина и две подъездные дороги к садовым товариществам.

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