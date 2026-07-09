Улицу Пугачева в Уфе сдадут осенью

На сегодняшний день там завершена укладка второго слоя асфальта по двум полосам основного хода на участке от Геофизиков до транспортной развязки с Генерала Рыленко.

Ведутся работы по устройству левого бокового проезда, тротуаров, технической полосы и сети наружного освещения. Ежедневно на объекте задействовано 25 рабочих и 15 единиц техники.

Строительство основного створа улицы Пугачева планируют завершить к первому сентября, весь комплекс работ – ко Дню Республики (11 октября).