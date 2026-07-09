Улицу Пугачева в Уфе сдадут осенью

Администрация Уфы рассказала о том, как проходит реконструкция улицы Пугачева и когда планируют завершить все работы.
На сегодняшний день там завершена укладка второго слоя асфальта по двум полосам основного хода на участке от Геофизиков до транспортной развязки с Генерала Рыленко.
Ведутся работы по устройству левого бокового проезда, тротуаров, технической полосы и сети наружного освещения. Ежедневно на объекте задействовано 25 рабочих и 15 единиц техники.
Строительство основного створа улицы Пугачева планируют завершить к первому сентября, весь комплекс работ – ко Дню Республики (11 октября).
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