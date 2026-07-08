Башкортостан замыкает топ-3 регионов с наибольшим количеством дорожных камер

Больше всего дорожных камер установлено в Москве – 14 265. Следом идет Краснодарский край, где их насчитывается 3046.

Как и в прошлом году, замыкает топ-3 Башкортостан: на дорогах республики установлено 2290 средств автоматической фотовидеофиксации – больше, чем, например, в Московской области (1929) и Санкт-Петербурге (1846), которые идут следом. С начала 2026 года в каждом регионе из тройки лидеров количество камер увеличилось.

Для сравнения, в сентябре 2023 года в регионе насчитывалось 2044 дорожных камеры.

В 2025 году ввели новый порядок распределения доходов от выплаченных штрафов за нарушение ПДД. Раньше в бюджет региона поступали все деньги, а теперь – только 75%.