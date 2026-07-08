Выборы-2026: когда и как проголосовать

Обсуждали предстоящее голосование: в этом году в сентябре пройдут выборы в Госдуму, в Госсобрание Башкортостана, горсовет Уфы и ряд сельсоветов.

Как сообщили в агентстве, единый день голосования назначен на воскресенье, 20 сентября 2026 года, также выборные мероприятия будут проходить 18 и 19 сентября. Всего избирателей в республике 2 964 457 человек.

Подготовка уже идет, всего в регионе образовано 69 территориальных и 3249 участковых избирательных комиссий, временных участков будет около 40.

Агитационная кампания стартует 22 августа и заканчивается с началом суток 18 сентября, дней тишины не предусмотрено.

Ранее мы писали о том, что жители Башкортостана смогут проголосовать в том числе по месту фактического нахождения.