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Выборы-2026: когда и как проголосовать

В ИА «Башинформ» прошла пресс-конференция с участием председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Азата Галимханова и зампредседателя ЦИК Марата Гадилова.

Обсуждали предстоящее голосование: в этом году в сентябре пройдут выборы в Госдуму, в Госсобрание Башкортостана, горсовет Уфы и ряд сельсоветов.

Как сообщили в агентстве, единый день голосования назначен на воскресенье, 20 сентября 2026 года, также выборные мероприятия будут проходить 18 и 19 сентября. Всего избирателей в республике 2 964 457 человек.

Подготовка уже идет, всего в регионе образовано 69 территориальных и 3249 участковых избирательных комиссий, временных участков будет около 40.

Агитационная кампания стартует 22 августа и заканчивается с началом суток 18 сентября, дней тишины не предусмотрено.

Ранее мы писали о том, что жители Башкортостана смогут проголосовать в том числе по месту фактического нахождения.

Радий Хабиров не собирается переходить в Госдуму

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