Прокуратура Башкортостана через суд вернула в собственность государства более 166 га земель

В ходе проверки выяснилось, что в 2022-2024 годах между семью жителями района и территориальным отделом Минземимущества были заключены договоры аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 166 га без проведения конкурсов.

При этом по закону максимальная площадь участка, предоставляемого гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, не может превышать 2,5 га. И это распространяется на все земельные участки сельскохозяйственного назначения, используемые в личных целях, в том числе для сенокошения и выпаса скота.

Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о признании сделок недействительными. Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил их в полном объеме.

Понесет ли наказание кто-либо из должностных лиц – в ведомстве не уточнили.