Андрей Назаров: «У Башкортостана синдром отличника – мы всегда стремимся к лидерству»

Республика Башкортостан по этому показателю заняла первое место в Приволжском федеральном округе.

Также регион забрал золото в номинации «Лучший наставник»: Башкортостан помогал Республике Алтай в промышленном развитии и добился хороших результатов.

Кроме того, республика заняла третье место в Национальном рейтинге дронификации регионов.

Комментируя эти достижения, премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров отметил, что такие победы закономерны.

«Для нас это уважение и признание авторитета региона. Потому что невозможно добиться общей победы страны, если промышленно не развиваются все субъекты.

У Башкортостана в хорошем смысле синдром отличника. Мы всегда стремимся к лидерству. И сегодняшний результат абсолютно не случаен, а следствие большой системной работы. Тут и меры поддержки, новые производства, кооперация, готовность бизнеса инвестировать даже в непростых условиях», – сообщил Андрей Назаров.