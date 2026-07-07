В Уфе снесут несколько жилых домов ради реконструкции развязки на Монументе Дружбы

Речь идет об участке площадью 12,3 га. Разработка проектов потребовалась в связи с планами мэрии по реконструкции развязки на Монументе Дружбы.

По итогам реконструкции на развязке появятся два новых путепровода, что позволит в будущем завершить проект реконструкции улицы Пугачева.

Для переустройства развязки изымут и снесут дома со следующими адресами:

– ул. Сочинская: 5/1, 5/3, 7, 13;

– ул. Бехтерева: 1а, 1б;

– ул. Егора Сазонова, 4;

– ул. Менделеева, 8;

– недострой на ул. Сочинской;

– ул. Октябрьской Революции, 78/1 – изымут участок дома.

Во всех случаях устанавливаемый вид разрешенного использования – «Улично-дорожная сеть», то есть высотки на их месте не построят.

Заявлено, что реконструкция позволит: