В Уфе снесут несколько жилых домов ради реконструкции развязки на Монументе Дружбы

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Рустама Шарипова об утверждении проектов планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция транспортной развязки у Монумента Дружбы в Кировским районе».
Речь идет об участке площадью 12,3 га. Разработка проектов потребовалась в связи с планами мэрии по реконструкции развязки на Монументе Дружбы.
По итогам реконструкции на развязке появятся два новых путепровода, что позволит в будущем завершить проект реконструкции улицы Пугачева.
Для переустройства развязки изымут и снесут дома со следующими адресами:
– ул. Сочинская: 5/1, 5/3, 7, 13;
– ул. Бехтерева: 1а, 1б;
– ул. Егора Сазонова, 4;
– ул. Менделеева, 8;
– недострой на ул. Сочинской;
– ул. Октябрьской Революции, 78/1 – изымут участок дома.
Во всех случаях устанавливаемый вид разрешенного использования – «Улично-дорожная сеть», то есть высотки на их месте не построят.
Заявлено, что реконструкция позволит:
- увеличить пропускную способность и уменьшить заторы;
- создать удобные съезды и логичную схему движения;
- обеспечить безопасные пешеходные связи и доступную среду;
- развить велоинфраструктуру;
- учесть сложный рельеф и защитить территорию от инженерных рисков.
Комментарии (0)