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В Уфе снесут несколько жилых домов ради реконструкции развязки на Монументе Дружбы

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Рустама Шарипова об утверждении проектов планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция транспортной развязки у Монумента Дружбы в Кировским районе».

Фото: 2gis.ru/Вадим Сафар

Речь идет об участке площадью 12,3 га. Разработка проектов потребовалась в связи с планами мэрии по реконструкции развязки на Монументе Дружбы.

По итогам реконструкции на развязке появятся два новых путепровода, что позволит в будущем завершить проект реконструкции улицы Пугачева.

Для переустройства развязки изымут и снесут дома со следующими адресами:

– ул. Сочинская: 5/1, 5/3, 7, 13;

– ул. Бехтерева: 1а, 1б;

– ул. Егора Сазонова, 4;

– ул. Менделеева, 8;

– недострой на ул. Сочинской;

– ул. Октябрьской Революции, 78/1 – изымут участок дома.

Во всех случаях устанавливаемый вид разрешенного использования – «Улично-дорожная сеть», то есть высотки на их месте не построят.

Заявлено, что реконструкция позволит:

  • увеличить пропускную способность и уменьшить заторы;
  • создать удобные съезды и логичную схему движения;
  • обеспечить безопасные пешеходные связи и доступную среду;
  • развить велоинфраструктуру;
  • учесть сложный рельеф и защитить территорию от инженерных рисков.

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