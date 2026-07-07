Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе перекроют 2 улицы

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

В связи с расширением проезжей части частично ограничили движение автотранспорта на улице Трамвайной.

До шестого августа в районе улицы Седова для проезда будут перекрывать четную сторону дороги: с 7:00 до 20:00 – одну полосу, с 20:00 до 7:00 – две полосы.

Также с 6:00 13 июля до 6:00 26 июля проезжая часть улицы Софьи Перовской будет полностью перекрыта на участке от улицы Муксинова до дома №23 по Софьи Перовской.

Это ограничение связано с работами, проводимыми на инженерных сетях. Движение транспорта изменится так, как показано на схеме ниже.

Схема: администрация Уфы

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: