В Уфе годовалый ребенок выпал из окна 4 этажа

Как сообщает Управление гражданской защиты Уфы, девочка 2024 года рождения играла на подоконнике в квартире на четвертом этаже шестиэтажного дома на проспекте Октября.

Она облокотилась на москитную сетку, которая под ее весом вылетела из креплений. Ребенок упал на козырек магазина на первом этаже.

Прибывшие спасатели эвакуировали пострадавшую малышку с козырька и передали врачам скорой помощи. Девочка госпитализирована, причины несчастного случая сейчас выясняются.

УГЗ напоминает родителям: москитные сетки НЕ держат вес детей! Никогда не оставляйте окна открытыми, если в комнате находится ребенок. Установите специальные детские замки-ограничители на оконные рамы.