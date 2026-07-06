В Уфе запустили противопожарные патрули

На территории Башкортостана с 30 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и так далее в лесах, в парках, на берегах рек и озер.
Первоначально противопожарный режим был введен до 12 июня, но впоследствии продлен.
Сегодня, шестого июля, администрация Уфы сообщила о том, что в городе усилены меры по предотвращению пожаров в летний период:
– патрулирование лесопарков, берегов рек и СНТ;
– контроль минерализованных полос и противопожарных разрывов;
– проверка информационных стендов и знаков безопасности.
За нарушения предусмотрены штрафы:
- для граждан – до 20 000 руб.;
- для должностных лиц – до 60 000 руб.;
- для юридических лиц – до 80 000 руб.;
- для ИП – 300 000 руб.
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