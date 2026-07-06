Рустам Набиев вступил в партию «Новые люди»

Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

«Теперь Рустам Набиев часть команды партии "Новые люди". Вместе мы продолжим работать над тем, чтобы в России становилось больше возможностей для каждого человека, независимо от жизненных обстоятельств», – говорится в анонсе.

Уроженец Башкортостана Набиев является также председателем Комитета по инклюзии партии «Новые люди», параальпинистом, президентом благотворительного фонда «Сила жить» и лауреатом нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2025.

В 2020 году он установил мировой рекорд, покорив на одних руках вершину Эльбруса, а в 2026 году стал первым человеком, поднявшимся на Эверест без ног.