Рустам Набиев вступил в партию «Новые люди»

Недавно покоривший Эверест блогер и общественный деятель Рустам Набиев получил партийный билет на III этапе VI Съезда партии «Новые люди».
Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.
«Теперь Рустам Набиев часть команды партии "Новые люди". Вместе мы продолжим работать над тем, чтобы в России становилось больше возможностей для каждого человека, независимо от жизненных обстоятельств», – говорится в анонсе.
Уроженец Башкортостана Набиев является также председателем Комитета по инклюзии партии «Новые люди», параальпинистом, президентом благотворительного фонда «Сила жить» и лауреатом нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2025.
В 2020 году он установил мировой рекорд, покорив на одних руках вершину Эльбруса, а в 2026 году стал первым человеком, поднявшимся на Эверест без ног.
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