Жара и дожди: погода в Уфе 6-10 июля

Лето понемногу возвращается в Уфу: последние дни были теплыми и приветливыми, но надолго солнце в городе не задержится.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе будет пасмурно и по большей части жарко, осадки обещают на каждый день.
Понедельник, 6 июля: до +31°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +18°, дождь.
Вторник, 7 июля: до +27°, облачно, дождь, в ночь на среду – +17°, без осадков.
Среда, 8 июля: до +27°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – +16°, без осадков.
Четверг, 9 июля: до +24°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +18°, небольшой дождь.
Пятница, 10 июля: до +28°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +16°, без осадков.
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