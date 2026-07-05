Жара и дожди: погода в Уфе 6-10 июля

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе будет пасмурно и по большей части жарко, осадки обещают на каждый день.

Понедельник, 6 июля: до +31°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +18°, дождь.

Вторник, 7 июля: до +27°, облачно, дождь, в ночь на среду – +17°, без осадков.

Среда, 8 июля: до +27°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – +16°, без осадков.

Четверг, 9 июля: до +24°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +18°, небольшой дождь.

Пятница, 10 июля: до +28°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +16°, без осадков.