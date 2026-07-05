В Башкортостане начали снижаться цены на огурцы и помидоры, подорожали другие овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: картофель (6,52%), лук (5,77%), капуста (3,69%), морковь (2,8%) и свекла (1,7%).

Также поднялись цены на кефир (1,25%), курицу (1,21%) и яблоки (1,11%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (8,9%), яйца (5,55%), помидоры (1,6%) и гречка (1,25%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.