В Башкортостане начали снижаться цены на огурцы и помидоры, подорожали другие овощи

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с 22 по 29 июня 2026 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: картофель (6,52%), лук (5,77%), капуста (3,69%), морковь (2,8%) и свекла (1,7%).
Также поднялись цены на кефир (1,25%), курицу (1,21%) и яблоки (1,11%).
На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (8,9%), яйца (5,55%), помидоры (1,6%) и гречка (1,25%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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