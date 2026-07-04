584 пловца приняли участие в заплыве X-Waters в Уфе

Четвертого июля в Уфе состоялся седьмой заплыв международной серии X-Waters. В нем участвовали не только уфимцы, но и гости города.
Пловцы соревновались на дистанциях:
– от 500 м до 20 км;
– эстафета 5+5 км;
– впервые – 300 м против течения.
Маршруты проходили под двумя мостами реки Белой. Участники могли любоваться видом на центр города, Монумент Дружбы и набережную. Финиш располагался у подножия смотровой площадки.
Всего в этом году в мероприятии приняли участие 584 пловца. Все участники получили плавательные шапочки и стартовые наборы, а на финише – эксклюзивную медаль.
Комментарии (0)