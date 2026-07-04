584 пловца приняли участие в заплыве X-Waters в Уфе

Пловцы соревновались на дистанциях:

– от 500 м до 20 км;

– эстафета 5+5 км;

– впервые – 300 м против течения.

Маршруты проходили под двумя мостами реки Белой. Участники могли любоваться видом на центр города, Монумент Дружбы и набережную. Финиш располагался у подножия смотровой площадки.

Всего в этом году в мероприятии приняли участие 584 пловца. Все участники получили плавательные шапочки и стартовые наборы, а на финише – эксклюзивную медаль.