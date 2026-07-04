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584 пловца приняли участие в заплыве X-Waters в Уфе

Четвертого июля в Уфе состоялся седьмой заплыв международной серии X-Waters. В нем участвовали не только уфимцы, но и гости города.

Пловцы соревновались на дистанциях:
– от 500 м до 20 км;
– эстафета 5+5 км;
– впервые – 300 м против течения.

Маршруты проходили под двумя мостами реки Белой. Участники могли любоваться видом на центр города, Монумент Дружбы и набережную. Финиш располагался у подножия смотровой площадки.

Всего в этом году в мероприятии приняли участие 584 пловца. Все участники получили плавательные шапочки и стартовые наборы, а на финише – эксклюзивную медаль.

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