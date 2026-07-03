В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

По состоянию на 29 июня 2026 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 65,61 рубля за литр (+0,17 рубля за неделю);

– АИ-92 – 62,94 рубля за литр (+0,16 рубля);

– АИ-95 – 67,86 рубля за литр (+0,16 рубля);

– АИ-98 и выше – 93,75 рубля за литр (+1,79 рубля);

– дизельное топливо – 77,43 рубля за литр (+0,26 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (70,94 рубля за литр) и по России (72,38 рубля за литр).