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В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с 23 по 29 июня 2026 года.

По состоянию на 29 июня 2026 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 65,61 рубля за литр (+0,17 рубля за неделю);

– АИ-92 – 62,94 рубля за литр (+0,16 рубля);

– АИ-95 – 67,86 рубля за литр (+0,16 рубля);

– АИ-98 и выше – 93,75 рубля за литр (+1,79 рубля);

– дизельное топливо – 77,43 рубля за литр (+0,26 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (70,94 рубля за литр) и по России (72,38 рубля за литр).

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