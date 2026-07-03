В честь Константина Толкачева могут назвать одну из уфимских улиц

Глава республики Радий Хабиров подписал указ «Об увековечении памяти Константина Борисовича Толкачева», предполагающий комплекс мер по сохранению наследия спикера парламента.

1. Башкортостан будет ходатайствовать перед МВД РФ о присвоении имени Константина Толкачева Уфимскому юридическому институту МВД России.

2. Имя Константина Толкачева будет присвоено спортивной школе «Юность» Янаульского района.

3. Планируется установка мемориальных досок на здании Государственного Собрания и на доме, где жил политик.

4. У Дома Госсобрания будет установлен памятник Константину Толкачеву.

5. На Южном кладбище Уфы появится мемориальный комплекс.

6. Будет учреждена премия Госсобрания имени К.Б. Толкачева «За вклад в развитие законодательства и парламентаризма».

7. В Музее истории парламента организована постоянно действующая тематическая экспозиция, посвященная жизни и деятельности Толкачева.

8. Будет организовано проведение ежегодной научно-практической конференции «Толкачевские чтения» по актуальным проблемам права и парламентаризма и издан сборник научных трудов ученого.

9. Администрации Уфы рекомендовано рассмотреть возможность присвоения имени Константина Толкачева одной из улиц города.

10. Кроме того, скоро начнутся съемки биографического фильма.