В Башкортостане предприниматель пойдет под суд за махинации с детским питанием на миллион рублей

В апреле-июне 2025 года между 23 школами Бирского района и ООО «Общепит» были заключены договоры на организацию питания детей в дневных лагерях.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что по документам несовершеннолетним полагалось ежедневное горячее питание, включая выходные и праздничные дни, несмотря на то, что пришкольные лагеря работали только в будние дни.

Так предприниматель похитил более миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Бирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.