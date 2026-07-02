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Редактору «Уфа.Собака.ru» вручили Благодарственное письмо от министра спорта Республики Башкортостан Руслана Хабибова

Сегодня, второго июля, в ЦУР Башкортостана прошел впервые состоялся форум спортивных журналистов. Дата выбрана не случайно – именно сегодня журналисты этой сферы отмечают свой профессиональный праздник.

Перед началом форума участникам показали опенспейс, где происходит вся магия ЦУРа, коротко рассказали о системе «Инцидент – менеджмент», о том, как отрабатываются обращения жителей и ведутся госпаблики в соцсетях, в том числе и спортивные.

На самом форуме обсуждали работу с соцсетями, использование искусственного интеллекта для создания контент и структуру работы пресс-службы спортивной федерации на примере Федерации спортивной борьбы России, Лилия Курамшина рассказывала о важности продвижения личного бренда как способа популяризации спорта в массовом сознании.

Также в рамках мероприятия некоторым участникам вручали Благодарственные письма за вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан от заместителя премьер-министра, министра спорта Республики Башкортостан Руслана Хабибова. Одно из таких писем получил и редактор «Уфа.Собака.ru» Павел Авдеев.

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