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В Башкортостане в электропоездах появился бесплатный Wi-Fi

АО «Башкортостанская ППК» продолжает развивать сервисы для удобства пассажиров. Теперь поездки по нескольким популярным маршрутам станут еще комфортнее.

Фото: Минтранс Башкортостана

В Минтрансе Башкортостана сообщили о том, что новые двухсистемные электропоезда «Финист», курсирующие по маршрутам Уфа – Иглино и Горного экспресса «Айгир», оснастили бесплатным Wi-Fi и доступом к медиацентру развлечений.

Для пассажиров доступны:

  • высокоскоростной интернет;
  • просмотр фильмов, мультфильмов, фильмов для детей;
  • чтение новостей;
  • форма обратной связи пассажира для отзывов о поездке.

Для подключения нужно будет зайти на afreewifi.ru или отсканировать QR-код в вагоне.

«Финист» – это импортозамещенная вариация «Ласточки», которую производила компания Siemens. Имеет несколько преимуществ: USB-порты расположены у каждого сиденья, больше санузлов, более удобные сиденья.

Поезд оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. Кроме того, «Финист» полностью адаптирован для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями – имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъемники для них.

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