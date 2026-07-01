В Башкортостане в электропоездах появился бесплатный Wi-Fi

В Минтрансе Башкортостана сообщили о том, что новые двухсистемные электропоезда «Финист», курсирующие по маршрутам Уфа – Иглино и Горного экспресса «Айгир», оснастили бесплатным Wi-Fi и доступом к медиацентру развлечений.

Для пассажиров доступны:

высокоскоростной интернет;

просмотр фильмов, мультфильмов, фильмов для детей;

чтение новостей;

форма обратной связи пассажира для отзывов о поездке.

Для подключения нужно будет зайти на afreewifi.ru или отсканировать QR-код в вагоне.

«Финист» – это импортозамещенная вариация «Ласточки», которую производила компания Siemens. Имеет несколько преимуществ: USB-порты расположены у каждого сиденья, больше санузлов, более удобные сиденья.

Поезд оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. Кроме того, «Финист» полностью адаптирован для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями – имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъемники для них.