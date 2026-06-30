Синоптики рассказали, каким будет июль в Башкортостане

Треть лета уже позади, а настоящей жары в этом году еще не было. Рассказываем о том, изменится ли ситуация в следующем месяце.
«По сведению Гидрометцентра России, в июле по республике Башкортостан среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы (норма – +19,2°).
Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма – 50-70 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе с пятницы, третьего июля, закрепится солнечная погода с небольшим количеством осадков. С выходных на этой неделе температура воздуха каждый день будет продниматься до +28° и выше.
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