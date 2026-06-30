Синоптики рассказали, каким будет июль в Башкортостане

«По сведению Гидрометцентра России, в июле по республике Башкортостан среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы (норма – +19,2°).

Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма – 50-70 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе с пятницы, третьего июля, закрепится солнечная погода с небольшим количеством осадков. С выходных на этой неделе температура воздуха каждый день будет продниматься до +28° и выше.