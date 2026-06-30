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Уфа вошла в топ-25 городов России по вводу жилья

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг городов России по объемам ввода жилья в 2025 году. В нем учитывались как общий объем введенного за прошлый год жилья, так и введенная площадь на одного человека.

Лидером рейтинга по итогам прошлого года неожиданно стал Кызыл, где ввели всего 308 тыс. кв. м жилья – но это 2,348 кв. м на каждого жителя города.

В предыдущие годы лидировал Краснодар, и на этот раз он занял вторую строчку: там ввели ввели 2,696 млн кв. м жилья – по 2,151 кв. м на каждого жителя.

Следом идут Тюмень (1721 млн кв. м – 1,986 кв. м на человека), Грозный (708 тыс. кв. м – 1,773 кв. м на человека) и Анапа (336 тыс. кв. м – 1,615 кв. м на человека).

Уфа в рейтинге за год опустилась с 21 на 25 строчку. В 2025 году было введено 1,067 млн кв. м жилья, то есть по 0,897 кв. м на каждого жителя. Это 35,3% от всего жилья, введенного за год в регионе.

По сравнению с 2024 годом объем введенного жилья в Уфе снизился на 5,7%. Всего на каждого жителя города приходится 29,1 кв. м готовой жилплощади.

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