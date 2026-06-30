В Башкортостане дали старт строительству нового завода за 3,7 млрд рублей

Уже в 2027 году компания «ЭкоПромСтрой-Алга» планирует начать производство автоклавного бетона и сухих строительных смесей – старт строительству завода дали сегодня, 30 июня.

Это будет высокотехнологичное «умное» производство, автоматизированные линии, 3,7 млрд рублей инвестиций, создадут 85 рабочих мест.

«Учитывая объемы строительства жилья и соцобъектов в нашей республике, это очень важная для нас инициатива.

В перспективе инвестор планирует не только производить стройматериалы, но и предлагать готовые решения – например, строить дома за считанные дни. Если все пойдет по плану, это станет настоящим прорывом. Поэтому – только удачи!» – заявил Радий Хабиров.